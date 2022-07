Piemonte: anche Grugliasco vota per riportare la legge sulle distanze al gioco

La riunione del Consiglio Comunale di Grugliasco è convocata per oggi giovedì 21 luglio, alle 18, nell’aula “Sandro Pertini”, al primo piano del municipio, in piazza Matteotti 50 e sarà

La riunione del Consiglio Comunale di Grugliasco è convocata per oggi giovedì 21 luglio, alle 18, nell’aula “Sandro Pertini”, al primo piano del municipio, in piazza Matteotti 50 e sarà l’occasione per votare la proposta di legge regionale, su iniziativa legislativa degli enti locali, ad oggetto “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”.

Proposta votata ieri da Domodossola e già approvata dai comuni di Torino, Montegrande, Baveno, Nichelino e Cureggio che prevede di riportare il tutto alla precedente legge regionale che è stata modificata dall’attuale amministrazione regionale. Per i firmatari della proposta devono tornare le distanze delle sale giochi dai luoghi sensibili, le ore di chiusura minime mentre vengono dati 12 mesi, dall’applicazione della legge, per adeguarsi e chiudere le sale slot se vicine a luoghi sensibili.

