Piemonte. A Torino riscontrate 20 violazioni delle norme sul gioco d’azzardo

Sono venti le violazioni accertate dalla Polizia Municipale di Torino all’interno delle sale slot o video lottery di Torino, a partire dal 15 luglio 2021, data di ingresso della nuova legge regionale sul gioco d’azzardo. In poco più di un anno e mezzo i Civich hanno effettuato “37 interventi” ed accertamenti nei bar e altri locali. Numeri forniti dall’assessore alla Sicurezza Gianna Pentenero, rispondendo ad un’interpellanza del capogruppo del M5S Andrea Russi.

Durante gli accertamenti i vigili hanno riscontrato “dodici violazioni, di cui 9 per divieto di attività pubblicitaria, 2 per mancata rispetto distanza da luoghi sensibili e altre per mancato rispetto dei limiti orari”. A queste se ne aggiungono altre 8 accertate da parte di altre forze di polizia.

“La legge del 2021 – ha commentato il pentastellato – è un favore alle lobby del gioco d’azzardo, un abominio. Trentasette interventi dimostrano che la Polizia Municipale c’è e sta lavorando”.

“Ci sono diverse attività – ha proseguito – che non rispettano gli orari di uscita dei ragazzi da scuola, durante i quali non consentito tenere aperto”. Irregolarità – riporta torinoggi.it – presenti in particolare nella Circoscrizione 6, come ha spiegato Russi che ha poi aggiunto: “Non bisogna chiudere un occhio: purtroppo la legge ha alleggerito le misure che avevano avuto dei risultati. Non bisogna abbassare la guardia”.

PressGiochi