Piccolotti (AVS): “Molto pericoloso legare i bilanci regionali al gioco d’azzardo”

“La proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere, nella prossima legge di bilancio, una quota delle entrate derivanti dal gioco d’azzardo a favore delle Regioni è pericolosa e potenzialmente controproducente. Da una parte, si rischia di rendere i bilanci regionali dipendenti dal gioco d’azzardo e più ricattabili dalle relative lobby; dall’altra, la misura non incentiverebbe le Regioni a promuovere campagne di contrasto alla ludopatia e al gioco d’azzardo”, lo afferma Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra.

“Fin dal suo insediamento, – prosegue la deputata rossoverde – il Governo Meloni ha strizzato l’occhio alle lobby del gioco, favorendo la pubblicità dei siti di scommesse e facendo tornare la lotta al fenomeno indietro di anni, in un Paese in cui un milione e mezzo di persone soffre di problemi legati al gioco e in cui i giovani sono sempre più attratti da giochi e scommesse.

Le nostre proposte in legge di bilancio saranno invece volte a destinare maggiori risorse alle Regioni per la lotta alla ludopatia, non – conclude Piccolotti – a renderle dipendenti dalle entrate del gioco d’azzardo”.

