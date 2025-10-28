Newsletter

28 Ottobre 2025 - 17:37

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Piccolotti (AVS): “Molto pericoloso legare i bilanci regionali al gioco d’azzardo”

“La proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere, nella prossima legge di bilancio, una quota delle entrate derivanti dal gioco d’azzardo a favore delle Regioni è

28 Ottobre 2025

Share the post "Piccolotti (AVS): “Molto pericoloso legare i bilanci regionali al gioco d’azzardo”"

Stampa pagina

“La proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere, nella prossima legge di bilancio, una quota delle entrate derivanti dal gioco d’azzardo a favore delle Regioni è pericolosa e potenzialmente controproducente. Da una parte, si rischia di rendere i bilanci regionali dipendenti dal gioco d’azzardo e più ricattabili dalle relative lobby; dall’altra, la misura non incentiverebbe le Regioni a promuovere campagne di contrasto alla ludopatia e al gioco d’azzardo”, lo afferma Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra.

“Fin dal suo insediamento, – prosegue la deputata rossoverde – il Governo Meloni ha strizzato l’occhio alle lobby del gioco, favorendo la pubblicità dei siti di scommesse e facendo tornare la lotta al fenomeno indietro di anni, in un Paese in cui un milione e mezzo di persone soffre di problemi legati al gioco e in cui i giovani sono sempre più attratti da giochi e scommesse.

Le nostre proposte in legge di bilancio saranno invece volte a destinare maggiori risorse alle Regioni per la lotta alla ludopatia, non – conclude Piccolotti – a renderle dipendenti dalle entrate del gioco d’azzardo”.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Elenco RIES 2026, STS FIT: “Tempo di rinnovo di iscrizione”

Olanda, KSA sanziona Betcity per oltre €2mln per violazione dell’obbligo di tutela dei giocatori

Clarion Gaming nomina Reid Holland per guidare la crescita nelle soluzioni di marketing, intelligence e community

Serie A. Inter – Fiorentina a senso unico su Sisal.it: nerazzurri a 1,36

Piccolotti (AVS): “Molto pericoloso legare i bilanci regionali al gioco d’azzardo”

Belgio, KSC esprime parere favorevole su nuovo disegno di legge per la protezione dei giocatori

Serie A. Il Napoli si conferma capolista a Lecce: vittoria a 1,55 su Sisal.it

Clarion Gaming conferma “numeri esplosivi” all’apertura delle registrazioni per ICE Barcelona 2026

Totocalcio: palinsesto del concorso n° 33 del 01-03 novembre 2025

Data room As.tro: il trentottesimo bollettino sulle ludopatie

Corsa a tre per la panchina della Juventus

Siamo sicuri che questa è la strada giusta?

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy