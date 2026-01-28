Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: ADM rafforza governance e controlli sul gioco

Il Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 dell’Agenzia Dogane e monopoli si inserisce nel quadro di progressiva razionalizzazione e integrazione della programmazione delle pubbliche amministrazioni delineato dal legislatore con

Il Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 dell’Agenzia Dogane e monopoli si inserisce nel quadro di progressiva razionalizzazione e integrazione della programmazione delle pubbliche amministrazioni delineato dal legislatore con l’introduzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Il PIAO rappresenta oggi lo strumento centrale attraverso cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce, in un’ottica unitaria, gli obiettivi strategici, organizzativi e operativi, assicurando coerenza con il ciclo di bilancio, con le riforme in atto e con le linee di sviluppo delineate a livello nazionale ed europeo. Il documento costituisce l’aggiornamento e la prosecuzione del PIAO 2025-2027 e tiene conto dell’evoluzione del quadro normativo, macroeconomico e programmatico di riferimento per il triennio 2026-2028.

Con attenzione alle attività nel settore giochi, nell’ambito dell’Area Strategica Istituzionale (ASI 3 – Giochi), la pianificazione dell’Agenzia per il triennio 2026-2028 è orientata a garantire un governo efficace del settore, coniugando il supporto agli operatori autorizzati con il rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza, in un contesto caratterizzato da rilevanti innovazioni normative e tecnologiche.

ADM tra le sue missioni mira a fornire agli operatori del settore giochi il supporto necessario per la corretta applicazione della disciplina di riferimento, assicurando al contempo la tempestiva ed efficiente gestione dell’attività provvedimentale e amministrativa. Gli indicatori associati a tale obiettivo riflettono l’impegno dell’Agenzia nel mettere a disposizione strumenti operativi e soluzioni tecniche idonee a favorire il rispetto delle prescrizioni regolamentari, contribuendo alla stabilità e alla qualità complessiva dell’offerta di gioco pubblico.

Sul fronte dei controlli, ADM assume un ruolo centrale nella strategia di presidio del settore. L’azione dell’Agenzia è orientata a garantire un sistema di controlli capillare ed efficace, volto alla tutela dei soggetti vulnerabili, alla prevenzione del gioco minorile e al contrasto del gioco illegale, sia sul canale fisico sia su quello online. In tale ambito, il numero complessivo dei controlli programmati evidenzia un progressivo rafforzamento dell’attività ispettiva: 26.500 controlli nel 2026, 27.000 nel 2027 e 27.500 nel 2028. A questi si affiancano le verifiche specialistiche sulle piattaforme di gioco online, sui sistemi VLT, sul bingo e sulle scommesse, nonché i controlli sui criteri e sui processi adottati dagli Organismi di certificazione dei sistemi di gioco VLT e AWP, previsti in misura pari a 18 verifiche annue per ciascun anno del triennio.

Sul piano dell’innovazione organizzativa e tecnologica, un ruolo strategico è svolto dal Progetto Giochi, finalizzato al potenziamento degli strumenti informatici di gestione e controllo del comparto. Il progetto mira a rafforzare le attività di vigilanza e a incrementare l’efficienza complessiva del sistema, assicurando l’adeguamento continuo delle applicazioni alle nuove regole tecniche e all’evoluzione del quadro normativo. L’innalzamento del livello di informatizzazione dei processi consente un miglior monitoraggio delle attività e un ampliamento delle capacità di analisi dei dati, elementi essenziali per un governo moderno e responsabile del settore.

In tale contesto si inserisce anche l’utilizzo del Sistema Integrato dei Controlli (SIC), applicazione informatica che supporta e automatizza i processi di controllo nei settori dei giochi e dei tabacchi lavorati. Il SIC consente di tracciare tutte le fasi dell’attività ispettiva, registrando gli esiti delle verifiche effettuate presso gli esercizi e rendendo disponibili, per la Direzione Antifrode e le Direzioni Territoriali, strumenti di interrogazione e monitoraggio dell’andamento complessivo dei controlli. L’adozione di tale sistema contribuisce in modo significativo alla trasparenza, all’efficacia e all’omogeneità dell’azione di presidio sul territorio, rafforzando il ruolo dell’Agenzia nella tutela della legalità e nella promozione di un’offerta di gioco sicura e responsabile.

