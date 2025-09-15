Piana e Aspromonte, blitz contro il gioco d’azzardo illegale: 8 slot sequestrate, sanzioni e denunce

Una lunga estate di controlli serrati contro il gioco d’azzardo illegale ha portato a risultati significativi nei Comuni della Piana e dell’Aspromonte, territori dove questo fenomeno resta purtroppo diffuso e

Una lunga estate di controlli serrati contro il gioco d’azzardo illegale ha portato a risultati significativi nei Comuni della Piana e dell’Aspromonte, territori dove questo fenomeno resta purtroppo diffuso e radicato. L’operazione ha puntato a proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione: minorenni, anziani e persone già fragili a causa della ludopatia.

L’attività congiunta dei Carabinieri e degli ispettori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Reggio Calabria ha interessato diversi esercizi commerciali a Seminara, Delianuova e Cosoleto. I controlli hanno smascherato un sistema illecito ben collaudato: slot machine manomesse e scollegate dalla rete statale, progettate per sfuggire al monitoraggio ufficiale e garantire introiti illeciti ai gestori.

Il bilancio dell’operazione è stato immediato: otto apparecchi sequestrati, oltre 6.500 euro di incassi confiscati e diversi esercenti denunciati alla Procura di Palmi per frode informatica. Una frode non solo ai danni dei giocatori, ma anche dello Stato, privato di imposte e controlli sui proventi.

Sul fronte amministrativo, le sanzioni già notificate superano gli 80.000 euro, cifra destinata a salire dopo ulteriori verifiche sull’hardware sequestrato. La manomissione delle schede elettroniche delle macchinette ha infatti permesso ai gestori disonesti di trasformare i locali in vere e proprie casse nere, fuori dal controllo delle autorità.

L’operazione rappresenta un segnale chiaro della lotta in corso contro il gioco illegale e dell’impegno delle istituzioni a tutelare i cittadini più esposti, garantendo trasparenza e legalità nel settore.

