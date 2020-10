Piacenza: controlli sui limiti orari alle slot, multa a sala giochi

Domenica 11 ottobre poco dopo le 18 i carabinieri di San Giorgio hanno controllato un esercizio pubblico a Podenzano per verificare il rispetto della legge in materia di gioco d’azzardo. L’attività ispettiva è stata eseguita principalmente al fine di verificare il rispetto da parte del gestore degli orari di esercizio e di funzionamento degli apparecchi da gioco. Durante il controllo è emerso che la sala era autorizzata ad avere installate 26 macchine, mentre nel locale ne sono state riscontrate 36 ed addirittura 18 erano in funzione in una fascia oraria non prevista dall’ordinanza sindacale. È stata quindi interessata l’autorità amministrativa deputata a comminare le sanzioni pecuniarie o eventualmente a disporre la sospensione all’esercizio pubblico delle attività. Il gestore poi era a lavoro senza la prevista mascherina chirurgica e per questo è stato sanzionato per la violazione delle disposizioni governative emanate in materia di contenimento della diffusione del “Covid-19”.

PressGiochi