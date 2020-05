Phil-Asian Gaming Expo rimandata a gennaio del 2021

La Phil-Asian Gaming Expo (PAGE) ha deciso di posticipare la mostra di quest’anno, che si terrà dal 7 al 9 gennaio 2021 presso lo SMX Convention Center e il World Trade Center di Manila. Sebbene una decisione difficile da prendere, pone innanzitutto la salute e la sicurezza dei nostri visitatori ed espositori. Dopo una consultazione con i nostri clienti e le autorità delle Filippine, considerando le continue restrizioni ai viaggi internazionali, è stato stabilito il rinvio dell’evento di quest’anno.

Gli organizzatori dichiarano: “Grazie mille per il supporto mostrato a PAGE, in questo momento critico della lotta contro il Coronavirus, abbiamo deciso di unirci più che mai alla lotta per contrastare la diffusione. PAGE seguirà da vicino lo sviluppo del Coronavirus e manterrà la comunicazione con le diverse parti interessate per assicurarsi che l’evento sia sicuro. Ulteriori informazioni sulla riprogrammazione verranno fornite nelle prossime settimane e mesi”.

PAGE è stata organizzata per la prima volta nel 2019, una fiera completa e una conferenza sia per le industrie di gioco asiatiche online che terrestri, con l’obiettivo di fornire un centro unico per l’apprendimento, stabilire nuove connessioni e scoprire gli ultimi prodotti e soluzioni per privati ​​e aziende. Nel 2019 PAGE, in tre giorni, ha attirato oltre 46.000 partecipanti da tutto il mondo, tra cui quasi 500 VIP e acquirenti mirati.

“La prossima edizione di PAGE sarà una piattaforma unica per i professionisti del settore” – hanno affermato gli organizzatori di PAGE, che continuano dicendo – “Più di 1.000 giochi di intrattenimento, soluzioni e prodotti periferici appariranno per la prima volta in una mostra con demo da non perdere”.

Phil-Asian Gaming Expo è dedicata alla costruzione di una piattaforma affidabile, giusta e trasparente per l’industria dell’intrattenimento in Asia. PAGE è uno degli eventi commerciali B2B più influenti al mondo e include una fiera, conferenze, eventi di social network aziendali e altre attività di sviluppo aziendale. Inoltre è l’unico spettacolo di giochi incentrato sulla fornitura di servizi indipendenti e gratuiti per gli operatori.. Mira a guidare l’industria verso livelli più elevati di professionalità, fiducia in se stessi e disciplina attraverso le attività in Asia, con la missione di diventare una piattaforma preziosa e partner di fiducia per l’industria dell’intrattenimento. La piattaforma espositiva e commerciale “tutto in uno” comprende non solo la fiera, ma 365 giorni lavorativi di abbinamento, approvvigionamento, networking aziendale, seminari e conferenze online e offline.

PressGiochi