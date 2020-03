Pescia Oreste, il sindaco Giurlani disattiva le slot e i giochi con vincite in denaro

Tramite un’ordinanza firmata dal sindaco Giurlani è stata sanata un’anomalia che permetteva di continuare a giocare con le slot machines e le attività di gioco lecito con vincite in denaro. Questo avveniva all’interno delle tabaccherie, edicole e anche punti di ristoro concessi per chi deve trasportare la merce e via dicendo.

Per effetto dell’ordinanza di Giurlani, le attività alle quali è consentita l’apertura devono obbligatoriamente disattivare ogni macchina e sospendere ogni attività di gioco lecito con vincite in denaro con effetto immediato, con conseguenze molto pesanti per chi disattenderà queste disposizioni.

“La logica è sempre quella – sottolinea il sindaco di Pescia- impedire il più possibile la circolazione delle persone e , a maggior ragione, l’assembramento. Con questo provvedimento ci auguriamo che cali ancora di più la permanenza di persone nei locali per i quali è comunque ammessa l’apertura e il tempo consentito per restare all’interno di essi. Oltre che a controllare spostamenti impropri, le forze dell’ordine e la polizia municipale controlleranno l’applicazione anche di questa ordinanza”.

PressGiochi