Pescara: vinti 20.000 euro alla Lotteria degli scontrini

Prime due vincite dell’anno reclamate in Abruzzo per la Lotteria degli Scontrini. Un consumatore di Chieti e un consumatore di un piccolo comune della provincia di L’Aquila si sono presentati all’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo di Pescara per reclamare due premi, di 10mila euro ciascuno, vinti alla Lotteria degli scontrini, entrambi grazie ad acquisti di generi alimentari, uno presso un supermarket e l’altro presso un’azienda che consegna alimenti a domicilio. Da maggio a dicembre 2021 sono stati, in tutto, 34 i fortunati, tra esercenti e acquirenti, che hanno reclamato il pagamento di una vincita alla Lotteria degli Scontrini presso la sede ADM dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo di Pescara. In tale periodo sono state elargite vincite relative sia a estrazioni settimanali che a estrazioni mensili per un totale di 345mila euro. Il premio più alto del 2021, di euro 100mila, è stato vinto da una consumatrice, residente nella provincia di L’Aquila.

PressGiochi