Pesaro: rapina alla sala slot, fermati i due sospettati

Pioggia di soldi tra le vie del centro e la zona mare. I rapinatori in fuga hanno seminato per strada almeno cinquemila euro dopo aver messo a segno un colpo da trentamila in una sala slot di Pesaro.

Subito dopo l’assalto, la squadra mobile della polizia e il nucleo investigativo dei carabinieri si sono messi sulle loro tracce, riuscendo a fermare due sospettati. I due sono stati condotti, rispettivamente, in questura e in caserma per accertamenti.

Il colpo è avvenuto intorno alle 3:15 della notte tra martedì e mercoledì. I malviventi, con il volto nascosto dietro maschere di carnevale raffiguranti anziani dai lineamenti caricaturali, hanno atteso l’orario di chiusura per entrare in azione. Armati di un fucile a canne mozze, sono sbucati dall’ombra e hanno minacciato i due dipendenti, che stavano lasciando il locale al termine del turno.

