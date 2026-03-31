Pesaro, operazione “Easy Slot”: 760mila euro sequestrati all’organizzazione criminale che manipolava le vincite delle slot

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un sequestro di beni per un valore complessivo di 764.701 euro, su disposizione del Tribunale di Ancona. Il provvedimento

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un sequestro di beni per un valore complessivo di 764.701 euro, su disposizione del Tribunale di Ancona. Il provvedimento ha riguardato un immobile situato a Pesaro e disponibilità finanziarie riconducibili a un cittadino italiano residente nella città ritenuto “socialmente pericoloso”.

La misura è stata adottata nell’ambito della normativa antimafia, in quanto l’uomo è stato ritenuto “socialmente pericoloso” per una lunga serie di reati commessi nel tempo, tra cui truffa, spaccio di droga, associazione per delinquere, riciclaggio, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informatici.

Le indagini della Guardia di Finanza hanno evidenziato una forte sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato, dimostrando come il soggetto vivesse anche grazie a proventi illeciti. Tra i beni sequestrati figura un appartamento del valore di circa 200mila euro.

L’uomo era già stato arrestato nel 2023 nell’ambito dell’operazione “Easy Slot”, in cui era accusato di aver promosso un’organizzazione criminale capace di prevedere le vincite di slot machine e videopoker.

Il gruppo, attraverso accessi abusivi ai sistemi informatici dei concessionari, riusciva a conoscere in anticipo il momento delle vincite, eliminando di fatto il rischio del gioco e ottenendo guadagni illeciti.

Le somme venivano poi trasferite su portafogli elettronici e conti correnti personali.

L’operazione si inserisce nelle attività della Guardia di Finanza per contrastare l’accumulo di ricchezza illegale e tutelare l’economia legale.

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