Pesaro, denunciato per simulazione di reato, aveva speso tutti i soldi del datore nelle slot

Denunciato l’uomo che lo scorso 31 Gennaio, a Pesaro, aveva finto di essere stato rapinato quando invece aveva sperperato tutti i soldi del datore di lavoro, un ammontare di 900 euro, nelle slot. L’uomo dichiarava di essere stato spinto contro il furgone aziendale,di essere caduto a terra e di aver perso conoscenza dopo che due malviventi lo avevano colpito alla testa e che quest’ultimi gli avessero addirittura strappato la tasca dei pantaloni nel tentativo di derubarlo. Versione che non ha convinto fin da subito i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile intervenuti sul posto e quelli della Sezione Operativa che sono andati all’ospedale dove la presunta vittima era stata trasportata. Dopo i primi accertamenti da parte dei Carabinieri di Borgo Santa Maria e degli investigatori, i sospetti vengono confermati e lo stesso autista, ormai consapevole di essere stato scoperto, svuota il sacco: si era inventato tutto. La motivazione? Non per profitto ai danni del datore di lavoro, ma perchè l’uomo era affetto da una grave forma di ludopatia, in tre ore era riuscito a giocarsi tutto il denaro.

-PressGiochi