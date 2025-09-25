Perugia, via libera al nuovo Piano contro il gioco d’azzardo: stanziati 227mila euro

I gruppi consiliari Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria – con i consiglieri Riccardo Vecovi, Laura Tanci, Simone Cenci, Federico De Salvo e Lucia Maddoli – accolgono con soddisfazione l’approvazione del nuovo Piano attuativo per

I gruppi consiliari Anima Perugia e Orchestra per la Vittoria – con i consiglieri Riccardo Vecovi, Laura Tanci, Simone Cenci, Federico De Salvo e Lucia Maddoli – accolgono con soddisfazione l’approvazione del nuovo Piano attuativo per la prevenzione, cura e riabilitazione dal gioco d’azzardo.

Si tratta di un risultato che nasce dal lavoro promosso e approvato in Consiglio comunale, e che oggi è stato recepito e rilanciato dalla Giunta con uno stanziamento di circa 227 mila euro. Un passo significativo verso una risposta strutturata e coraggiosa a una piaga sociale in crescita. Formazione, prevenzione, sostegno economico e percorsi di inclusione sono gli assi portanti di un progetto che mette al centro la salute, la dignità e l’autonomia delle persone e delle famiglie colpite.

«Un plauso all’assessora Costanza Spera per l’impegno dimostrato – dichiarano i consiglieri – ma il lavoro non si ferma qui. Come gruppi consiliari stiamo portando avanti anche la riscrittura del regolamento comunale sul gioco d’azzardo, per dotare la città di strumenti ancora più efficaci di prevenzione e tutela».

