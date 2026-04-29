Perugia rafforza il contrasto al DGA: approvato il piano locale 2026-2027

La Giunta comunale di Perugia ha approvato il piano attuativo locale 2026-2027 per il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, confermando l’impegno dell’amministrazione su un tema sempre più rilevante dal punto di vista sociale e sanitario.

Il progetto nasce in sinergia con la Regione Umbria e si inserisce in un quadro di programmazione condivisa a livello territoriale. L’obiettivo è rafforzare un sistema integrato capace di unire interventi sociali e sanitari, migliorando la capacità di intercettare precocemente i casi a rischio e garantire percorsi di cura strutturati.

Per sostenere le attività previste, sono state messe a disposizione risorse per oltre 170mila euro. Il piano prevede il potenziamento del coordinamento tra i servizi, l’introduzione di un assistente sociale con funzioni di raccordo con l’azienda sanitaria locale e l’attivazione di tirocini formativi finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo delle persone coinvolte.

Un elemento chiave dell’intervento è rappresentato dalla collaborazione con la rete territoriale, che include enti locali, istituti scolastici e organizzazioni del Terzo settore. Particolare attenzione è rivolta ai giovani e alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il piano punta anche sulla prevenzione attraverso campagne informative e iniziative educative sui rischi del gioco d’azzardo. Sono previsti progetti specifici destinati ad adolescenti e giovani adulti, con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza.

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