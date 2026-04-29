Perugia rafforza il contrasto al DGA: approvato il piano locale 2026-2027

29 Aprile 2026 - 10:57
La Giunta comunale di Perugia ha approvato il piano attuativo locale 2026-2027 per il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, confermando l’impegno dell’amministrazione su un tema sempre più rilevante dal
La Giunta comunale di Perugia ha approvato il piano attuativo locale 2026-2027 per il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, confermando l’impegno dell’amministrazione su un tema sempre più rilevante dal punto di vista sociale e sanitario.
Il progetto nasce in sinergia con la Regione Umbria e si inserisce in un quadro di programmazione condivisa a livello territoriale. L’obiettivo è rafforzare un sistema integrato capace di unire interventi sociali e sanitari, migliorando la capacità di intercettare precocemente i casi a rischio e garantire percorsi di cura strutturati.
Per sostenere le attività previste, sono state messe a disposizione risorse per oltre 170mila euro. Il piano prevede il potenziamento del coordinamento tra i servizi, l’introduzione di un assistente sociale con funzioni di raccordo con l’azienda sanitaria locale e l’attivazione di tirocini formativi finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo delle persone coinvolte.
Un elemento chiave dell’intervento è rappresentato dalla collaborazione con la rete territoriale, che include enti locali, istituti scolastici e organizzazioni del Terzo settore. Particolare attenzione è rivolta ai giovani e alle fasce più vulnerabili della popolazione.
Il piano punta anche sulla prevenzione attraverso campagne informative e iniziative educative sui rischi del gioco d’azzardo. Sono previsti progetti specifici destinati ad adolescenti e giovani adulti, con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza.
PressGiochi