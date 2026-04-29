Newsletter

29 Aprile 2026 - 10:57

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Perugia rafforza il contrasto al DGA: approvato il piano locale 2026-2027

La Giunta comunale di Perugia ha approvato il piano attuativo locale 2026-2027 per il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, confermando l’impegno dell’amministrazione su un tema sempre più rilevante dal

29 Aprile 2026

Share the post "Perugia rafforza il contrasto al DGA: approvato il piano locale 2026-2027"

Stampa pagina

La Giunta comunale di Perugia ha approvato il piano attuativo locale 2026-2027 per il contrasto al disturbo da gioco d’azzardo, confermando l’impegno dell’amministrazione su un tema sempre più rilevante dal punto di vista sociale e sanitario.

Il progetto nasce in sinergia con la Regione Umbria e si inserisce in un quadro di programmazione condivisa a livello territoriale. L’obiettivo è rafforzare un sistema integrato capace di unire interventi sociali e sanitari, migliorando la capacità di intercettare precocemente i casi a rischio e garantire percorsi di cura strutturati.

Per sostenere le attività previste, sono state messe a disposizione risorse per oltre 170mila euro. Il piano prevede il potenziamento del coordinamento tra i servizi, l’introduzione di un assistente sociale con funzioni di raccordo con l’azienda sanitaria locale e l’attivazione di tirocini formativi finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo delle persone coinvolte.

Un elemento chiave dell’intervento è rappresentato dalla collaborazione con la rete territoriale, che include enti locali, istituti scolastici e organizzazioni del Terzo settore. Particolare attenzione è rivolta ai giovani e alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il piano punta anche sulla prevenzione attraverso campagne informative e iniziative educative sui rischi del gioco d’azzardo. Sono previsti progetti specifici destinati ad adolescenti e giovani adulti, con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Rescaldina (MI): controlli a tappeto su slot machine e VLT, oltre 4mila euro di sanzioni

Perugia rafforza il contrasto al DGA: approvato il piano locale 2026-2027

Codere consolida la sua crescita fino ad innalzare l’EBITDA del 26,1% nel 2025

Calabria, Ass. Straface: “Oltre 18 milioni di euro destinati alla cura e alla prevenzione della ludopatia”

Oggi tavolo tecnico tra Sogei e ADM su regole tecniche per i futuri apparecchi AWPE

Regione Calabria, interrogazione Bruno (Tridico Presidente): “Quante misure previste dalla legge regionale sul gioco sono state effettivamente applicate?”

San Donà di Piave (VE): minori in una sala VLT, licenza sospesa per 10 giorni

Svizzera, azione coordinata contro il gioco illegale: sequestrati contanti e 5 apparecchi da gioco

Pdl Comaroli (Lega) su divieto di pubblicità all’azzardo assegnato alla Comm. Finanze della Camera

Lotto: pioggia di vincite in Lombardia per oltre 125mila euro

Octavian Gaming debutta live su StarCasinò

Panda’s Gold debutta in esclusiva su Netwin

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter