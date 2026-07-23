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Perù, il Mincetur blocca 36 piattaforme di scommesse online illegali e intensifica i controlli

Il Ministero del Commercio Estero e del Turismo del Perù (Mincetur), attraverso la Direzione Generale dei Giochi da Casinò e delle Slot Machine (DGJCMT), ha bloccato 36 piattaforme tecnologiche di

23 Luglio 2026

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Il Ministero del Commercio Estero e del Turismo del Perù (Mincetur), attraverso la Direzione Generale dei Giochi da Casinò e delle Slot Machine (DGJCMT), ha bloccato 36 piattaforme tecnologiche di giochi a distanza e scommesse sportive che offrivano servizi agli utenti peruviani senza la necessaria autorizzazione.

L’operazione è stata condotta dal Mincetur, tramite la DGJCMT, in coordinamento con il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni (MTC), con l’obiettivo di dare attuazione alla Legge n. 31557, che disciplina lo svolgimento delle attività di gioco a distanza e delle scommesse sportive.

A questa iniziativa si aggiunge il recente sequestro di 39 slot machine che operavano illegalmente in quattro esercizi situati nei distretti di Ancón (regione di Lima), Pomalca (Lambayeque) e Cataos (Piura).

Le operazioni sono state eseguite congiuntamente dal personale del Mincetur, dalla Polizia Nazionale del Perù (PNP) e dal Ministero Pubblico, in applicazione della Legge n. 27153, che regolamenta l’esercizio dei giochi da casinò e delle slot machine.

Inoltre, in un altro esercizio situato ad Ancón, è stata sequestrata una slot machine che sarebbe stata utilizzata da bambini e adolescenti. L’intervento è stato effettuato ai sensi della Legge n. 29149, che reprime lo sfruttamento, la fabbricazione, l’assemblaggio, l’importazione e la commercializzazione di apparecchi destinati ai minori.

Queste attività si aggiungono alle operazioni di controllo che il Mincetur, attraverso la DGJCMT, svolge sia da remoto sia sul territorio in tutto il Paese.

Ad oggi, il Ministero ha disposto la chiusura di 14 punti di raccolta scommesse sportive e di sei sale con slot machine, confermando il proprio impegno a favore della regolarizzazione del settore e della promozione di un ambiente di gioco responsabile e sicuro.

La DGJCMT è l’autorità competente per l’elaborazione, la proposta, la supervisione e il controllo del rispetto delle norme amministrative non tributarie relative ai giochi a distanza e alle scommesse sportive, nonché ai giochi da casinò e alle slot machine.

Secondo il Codice Penale peruviano, le persone che promuovono o partecipano ad attività di gioco illegale possono essere punite con pene detentive da uno a quattro anni, oltre a essere soggette ad altre sanzioni di natura amministrativa.

 

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Fonte immagine: https://depositphotos.com/

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