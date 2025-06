Perù: approvata nuova norma che rende il match-fixing un reato

L’Assemblea plenaria del Congresso del Perù ha approvato a larga maggioranza un parere che modifica la normativa vigente sulle scommesse sportive online e sui reati informatici, con l’obiettivo di rendere un reato la manipolazione dei risultati sportivi con finalità di scommessa.

La norma tenta di colmare i vuoti legislativi e le distorsioni fiscali nel settore, in particolare per quanto riguarda l’imposta selettiva al consumo (ISC) applicata alle scommesse online. Così ha spiegato il deputato Ilich López Ureña, presidente della commissione per l’economia, che ha sottolineato che la riforma garantirà una tassazione più efficace nell’industria dell’Igaming.

La nuova normativa mira, inoltre, a contrastare l’illegalità e le criminalità organizzate legate al fenomeno del match-fixing.

Il nuovo regolamento autorizza inoltre il Ministero del Commercio Estero e del Turismo (MINCETUR) a chiudere le attività che operano senza espressa autorizzazione, con il supporto delle forze dell’ordine, se necessario.

