Perché Balatro è stato il videogioco fenomeno dello scorso anno

Nonostante un 2024 ricco di uscite videoludiche di altissimo profilo, come Final Fantasy VII Rebirth o l’attesa espansione Elden Ring: Shadow of the Erdtree, il titolo che più di ogni altro ha catturato l’attenzione di critica e pubblico è stato un gioco di carte creato da un singolo sviluppatore: Balatro.

Un fenomeno inaspettato che, pur partendo da un immaginario familiare come quello del poker, ha saputo creare una formula unica e incredibilmente avvincente. Senza corse, salti o competizioni online, Balatro ha dimostrato come un’idea brillante possa superare budget milionari, diventando l’ennesima conferma del potenziale creativo che anima il mercato indipendente.

Le regole del gioco: un poker che non è poker

A prima vista, Balatro sembra un semplice gioco di carte basato sul poker. Il giocatore utilizza un mazzo standard da 52 carte e l’obiettivo è totalizzare un punteggio sufficiente per superare otto livelli, chiamati “ante”, a loro volta suddivisi in tre “bui”. Questi termini, presi direttamente dal gergo pokeristico, definiscono le soglie di punti da raggiungere.

I punti si ottengono giocando combinazioni classiche come la coppia, il tris, la scala o il colore. Tuttavia, le somiglianze con il poker si fermano qui. Balatro non ha nulla a che vedere con il gioco d’azzardo: non ci sono scommesse, non si compete contro altri giocatori e non è possibile spendere soldi veri all’interno del gioco. È un’esperienza puramente strategica e per giocatore singolo.

Il gameplay e la formula roguelike che conquista

Il vero cuore di Balatro, l’elemento che lo trasforma in un’esperienza unica, è l’introduzione dei Jolly. Si tratta di 150 carte speciali, acquistabili tra un round e l’altro, che modificano radicalmente le regole del gioco. Alcuni Jolly raddoppiano il punteggio delle figure, altri trasformano le carte di un seme in un altro per facilitare un colore, altri ancora applicano moltiplicatori esponenziali. La chiave per la vittoria risiede nel trovare la giusta sinergia tra i diversi Jolly e le altre carte bonus, creando combinazioni capaci di generare punteggi astronomici.

Questa meccanica identifica Balatro più come “roguelike” che come un semplice gioco di carte. Ogni partita è diversa dalla precedente perché i potenziamenti disponibili sono generati casualmente, costringendo il giocatore ad adattare la propria strategia e a prendere decisioni cruciali a ogni turno. Questo ciclo di gioco, unito a uno stile grafico retrò che omaggia i vecchi monitor a tubo catodico e a una colonna sonora ipnotica, crea una dipendenza quasi istantanea.

Un successo planetario, i numeri del fenomeno Balatro

Lanciato il 20 febbraio 2024 su PC e console, e a settembre su dispositivi mobili, Balatro è diventato immediatamente un successo commerciale. Il gioco ha venduto 1 milione di copie nel solo primo mese, raggiungendo la cifra impressionante di 5 milioni entro gennaio 2025.

Un trionfo che è stato consacrato ai Game Awards 2024 , dove ha vinto i premi come Miglior gioco indipendente e Miglior gioco per piattaforme mobile, ottenendo anche una candidatura a Gioco dell’anno, un onore solitamente riservato alle produzioni dai budget colossali. Il suo successo è visibile anche sul gradimento del pubblico, con il 96.75% di recensioni positive su Steam e una costante presenza nei video di streamer e creator su YouTube e Twitch.

L’immediatezza delle sue meccaniche di base, comprensibili a chiunque conosca le combinazioni del poker, lo ha reso accessibile a un pubblico vastissimo, e la sua profondità strategica ha creato un entusiasmo tale che se le sale virtuali dei migliori siti poker online dovessero registrare un calo, forse la colpa sarebbe proprio di Balatro.

La controversia: la battaglia con la classificazione PEGI

Il percorso di Balatro non è stato privo di ostacoli. Poco dopo il lancio, il sistema di classificazione europeo PEGI (Pan European Game Information) ha modificato la valutazione del gioco da 3+ (adatto a tutti) a 18+ (riservato agli adulti). La motivazione era la presenza di “evidenti rappresentazioni legate al gioco d’azzardo”. Questa decisione, arrivata nel pieno del periodo di lancio, ha rischiato di frenare l’ascesa del titolo. L’editore, Playstack, ha presentato ricorso.

Dopo un primo rifiuto, il secondo appello è stato accolto, riportando la classificazione a PEGI 12 e spingendo l’ente a rivedere i propri criteri. Lo stesso sviluppatore, noto con lo pseudonimo LocalThunk , ha evidenziato l’incongruenza del sistema, sottolineando come il suo gioco, privo di microtransazioni, fosse stato penalizzato mentre titoli come EA FC 25, con meccaniche di acquisto di pacchetti virtuali con soldi veri, fossero classificati come adatti anche ai bambini.

Nonostante tutto, il successo del gioco non si è mai fermato. Come ha raccontato LocalThunk, le entrate generate sono state tali da potergli garantire una stabilità economica a vita, una situazione che lui stesso definisce una fortuna e un’eccezione in un’industria videoludica sempre più competitiva. Balatro rimane una potente testimonianza di come una singola idea, eseguita con maestria, possa ancora definire un’intera annata videoludica.

