Per un nuovo dialogo con la categoria, ADM mette a disposizione l’accreditamento

Da oggi è disponibile la procedura di accreditamento delle Associazioni di Categoria (AssoCat) maggiormente rappresentative, attraverso la quale le Associazioni potranno fruire di un canale di comunicazione diretto e puntuale con l’Agenzia. I criteri per poter essere accreditati sono definiti in base alla operatività nazionale e regionale. La procedura, su istanza di parte, è disponibile sul sito dell’Agenzia e gestita interamente in modalità digitale, permettendo l’inserimento dei dati, la verifica dello stato della richiesta e la visualizzazione dell’elenco aggiornato. L’avvenuto accreditamento o l’eventuale rifiuto verrà comunicato all’Associazione tramite la e-mail comunicata nella fase di censimento dal Referente dell’Associazione.

Questa comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dimostra la volontà dell’amministrazione di voltare pagina ed avviare un nuovo modo di comunicazione con la categoria che rappresenta il settore del gioco legale. Forse con l’obiettivo di riuscire a compattare tutta la filiera ed agevolare l’elaborazione di contenuti di sintesi per le esigenze condivise delle imprese.

Un nuovo modo – speriamo noi – magari caratterizzato anche da maggior trasparenza.

PressGiochi