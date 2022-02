Per il gioco compulsivo, si diventa professionisti con il master online

Sta per partire la decima edizione del master su Psicologia delle nuove dipendenze, realizzato dalla Siipac, Società italiana intervento patologie compulsive, tra le quali il gioco patologico, rivolto non solo

Sta per partire la decima edizione del master su Psicologia delle nuove dipendenze, realizzato dalla Siipac, Società italiana intervento patologie compulsive, tra le quali il gioco patologico, rivolto non solo a laureati e laureandi in psicologia e psichiatria ma anche a tutti gli operatori impegnati nel trattamento delle dipendenze, in possesso di un adeguato titolo universitario.

Come già nel 2021, questa edizione sarà svolta on line. Una scelta imposta dalle norme anti covid ma che offre l’opportunità anche a chi non può raggiungere Bolzano, sede della Siipac, di ottenere acquisire una formazione (e il relativo titolo) per interagire con le persone che soffrono di una dipendenza comportamentale o che sono a rischio. Nelle precedenti edizioni, hanno partecipato anche alcuni dipendenti di aziende di gioco, i quali svolgono anche un ruolo cruciale nell’azione di prevenzione, essendo proprio loro quelli a contatto diretto con i giocatori a rischio.

A promuovere il master è il fondatore di Siipac, Cesare Guerreschi, che è stato il primo in Italia ad affrontare il tema della dipendenza da gioco sotto il profilo sanitario: a Bolzano, dopo essersi occupato di alcolismo, già nel 1999 ha fondato il primo centro di recupero per giocatori d’azzardo patologici.

Le lezioni si terranno on line ogni sabato e domenica, a partire dal prossimo 26 febbraio.

Tra gli aspetti ai quali saranno dedicate intere giornate di approfondimento, il programma prevede lezioni sulle dipendenze affettive e sessuali, il gioco d’azzardo tra le donne, i rapporti con la criminalità e in che modo quest’ultima possa favorire l’insorgenza della dipendenza.

Per informazioni e iscrizioni (fino a esaurimento dei posti disponibili): www.siipac.it/master-2021-in-psicologia-delle-nuove-dipendenze/

PressGiochi