Per ICE London 2024 Konami si prepara a presentare il meglio delle proprie slot

Konami Gaming, Inc. ha annunciato un mix di novità per i casinò in arrivo all’evento ICE London di quest’anno, tra cui nuovi giochi tradizionali, popolari giochi online e tecnologie di sistema all’avanguardia.

Dal 6 all’8 febbraio, oltre 40.000 partecipanti stimati all’ExCeL di Londra, Regno Unito, avranno l’opportunità di provare le versioni pluripremiate del settore all’interno dello stand Konami n. S8-110.

La celebre linea di cabinati DIMENSION™ di Konami copre lo stand con diverse serie di slot preferite dai giocatori, da titoli originali di successo come All Aboard™ e Stuffed Coins™, alle estensioni del marchio come Chili Chili Fire Hot Rush™ e Fortune Mint Trinity™. Altri marchi Konami riconoscibili come Mayan Chief™, Bull Mystery™ e China Shores™ saranno presentati all’ICE London 2024 attraverso la libreria iGaming dell’azienda, che continua a facilitare opportunità di intrattenimento multicanale nei mercati globali.

Il sistema di gestione del casinò SYNKROS® di Konami è un altro punto focale, con il suo kit completo di strumenti di marketing e l’affidabilità leader del settore.

“L’ICE London di quest’anno è un momento interessante per l’iGaming, i sistemi di casinò e le offerte omnicanale di Konami, soprattutto considerando gli alti livelli di interesse dello scorso anno”, ha affermato Eduardo Aching, vicepresidente delle operazioni di gioco internazionali di Konami Gaming, Inc. “Oltre a una gamma diversificata di tradizionali slot da casinò tradizionali, Konami sta attirando l’attenzione degli operatori internazionali in settori in espansione grazie alla qualità che possiamo offrire.”

L’evento presenterà nuovi successi di giochi originali sulla pluripremiata linea di slot DIMENSION. I fan di Chili Chili Fire potranno scoprire una versione su schermo del classico di Konami, con eventi a premi con crediti istantanei e jackpot progressivi collegati. Fortune Mint™, la preferita dai giocatori, sta tornando con Fortune Mint Trinity. La famosa serie di slot All Aboard di Konami arriverà all’ICE 2024 con opzioni di configurazione ampliate per le diverse valute di mercato.

All’evento di quest’anno vengono presentate anche diverse serie di schermi impilati, tra cui Stuffed Coins, uno dei NUOVI giochi più indicizzati del settore – Core, Video Reel per nove mesi consecutivi secondo Eilers & Krejcik Gaming e Fantini Research.

Molti di questi famosi marchi di slot presenti nei casinò di tutto il mondo sono disponibili anche online attraverso la libreria iGaming di Konami.

In tutto l’ICE London, il team iGaming di Konami condivide gli ultimi giochi disponibili attraverso il suo Remote Gaming Server (RGS), che si integra con i popolari sistemi back-end utilizzati dagli operatori di gioco online con soldi veri e social online. Il team dei sistemi di casinò SYNKROS dell’azienda è disponibile anche durante l’ICE 2024 per discutere gli ultimi strumenti e progressi utilizzati dai casinò di tutte le dimensioni per espandere la propria attività.

SYNKROS è riconosciuta per la solida integrazione dei dati e la personalizzazione del suo kit di strumenti di marketing. “Il nostro obiettivo è quello di ampliare la portata delle opportunità di gioco multicanale in tutta Europa, con la combinazione di contenuti riconoscibili sia terrestri che online che solo Konami può offrire”, ha affermato Aching. “E con il crescente numero di richieste relative agli strumenti pluripremiati di SYNKROS, vediamo anche un forte potenziale per una maggiore partnership e legami continui con i nostri stimati clienti all’estero attraverso la più recente tecnologia di sistema che forniamo.”

Konami è leader nella progettazione e produzione di giochi da casinò e tecnologia per il mercato globale dei giochi.

