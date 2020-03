Pentasia tutela la forza lavoro del settore del gioco in questo momento di crisi

L’economia globale è in subbuglio. L’incertezza è ora la condizione prevalente nel mondo degli affari, e questo influenzerà senza dubbio le assunzioni e i posti di lavoro. In effetti, la tendenza al ribasso delle assunzioni è già chiaramente evidente. Sebbene gran parte del settore iGaming abbia caratteristiche che lo rendono relativamente resistente a questa crisi, la sua comunità professionale avvertirà chiaramente gravi effetti sotto forma di riduzioni della forza lavoro e rallentamenti dei processi di assunzione. È stato davvero incoraggiante, quindi, assistere già ai segni della fiducia e dell’impegno continui a mantenere e persino a costruire forze di lavoro di talento in questo momento difficile. I consulenti di Pentasia sono in continua consultazione con i datori di lavoro e hanno avuto segni positivi già negli ultimi giorni. Esistono potenziali positivi per il settore iGaming, con casinò, sport virtuali ed eSport ben posizionati per sostenere o aumentare il business nei prossimi mesi. In queste aree, la domanda di talenti qualificati rimarrà elevata. I datori di lavoro stanno accelerando i piani di lavoro da casa per necessità. In alcuni casi, le condizioni in cui ci troviamo apriranno persino nuove opportunità per i candidati la cui posizione era precedentemente un ostacolo. Da quando la crisi si è intensificata, ci sono stati numerosi nuovi briefing da parte dei datori di lavoro che assumono personale per posizioni in tecnologia, marketing, vendite e altri ruoli. Il settore iGaming, sappiamo, ha la creatività, l’abilità e la determinazione per trovare un percorso attraverso quello che conserva il più possibile la sua forza lavoro e garantisce forza per il futuro. Certo, per molti nel settore, ci saranno assolutamente tempi difficili da affrontare. Un tale shock per la società e l’economia causerà sicuramente perdite di posti di lavoro, in tutti i settori. Possiamo solo sperare che i dipendenti di iGaming siano protetti nella massima misura possibile. Come agenzia che si preoccupa veramente della prosperità del nostro settore e della sua comunità professionale, Pentasia è impegnata a fare tutto il possibile per aiutare coloro che cercano una nuova occupazione. Incoraggiamo tutti coloro che cercano una nuova occupazione a registrarsi con noi fornendo un profilo CV o LinkedIn su pentasia.com. Anche se non possono promettere di trovare lavoro per tutti coloro che si registrano, raccomandano fortemente che vengano messe a frutto le preziose competenze ove possibile. L’azienda partner di Pentasia, iGaming Academy, si sta muovendo per rendere disponibile il suo programma completo di formazione online. La formazione, o riqualificazione, offrirà ulteriori percorsi di lavoro per molti. La fiducia e l’ottimismo saranno fondamentali per ottenere questo risultato, sia come individui, come imprese che come industria.

