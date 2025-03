Penali concessionari del gioco online, il MEF trasmette il nuovo Decreto – Testo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha inviato lo schema di decreto – bollinato – recante Disposizioni per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza in attuazione dell’art. 8, comma 3 del Decreto legislativo 41/2024 (D.Lgs Giochi) che stabilisce come verificare e applicare le sanzioni ai concessionari di giochi pubblici in caso di mancato rispetto delle regole previste. Questo schema si basa sul Decreto Legislativo 41/2024, che ha riorganizzato il settore del gioco a distanza.

Il regolamento adottato dal Mef, in virtù di quanto espresso da ADM e dal Consiglio di Stato, prevede che i contratti tra lo Stato e i concessionari includano clausole per penalità in caso di inadempienza. Queste sanzioni devono essere proporzionate, non automatiche e graduabili in base alla gravità della violazione. Se il concessionario risolve rapidamente il problema, la penalità può essere ridotta.

Le sanzioni variano a seconda del tipo di violazione. Se l’inadempienza riguarda attività essenziali che impediscono la prosecuzione della concessione, la penalità è fissa e può portare alla revoca della concessione in caso di ripetute violazioni. Se invece si tratta di ritardi o mancato rispetto di scadenze, la sanzione è calcolata in base ai giorni di ritardo. Per altre infrazioni, la penalità è stabilita entro un intervallo minimo e massimo, considerando la gravità dell’infrazione e la recidiva.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è responsabile della verifica e dell’applicazione delle sanzioni. Le violazioni possono essere accertate attraverso documenti, analisi dei dati nei sistemi informatici o controlli tecnici. L’Agenzia si avvale anche del partner tecnologico Sogei S.p.A. per monitorare i livelli di servizio e raccogliere informazioni utili. I concessionari devono avere accesso ai risultati dei controlli per garantire trasparenza.

In sintesi, il nuovo regolamento stabilisce regole chiare su come determinare e applicare le sanzioni ai concessionari di giochi pubblici, garantendo equilibrio tra rigore e possibilità di correzione da parte degli operatori.

PressGiochi