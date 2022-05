PE: Schirdewan presenta interrogazione su esenzione della normativa antiriciclaggio a lotterie e giochi d’azzardo

L’europarlamentare Martin Schirdewan (La sinistra) ha presentato al Parlamento europeo una interrogazione per chiedere ‘Esenzioni per i servizi di gioco d’azzardo negli Stati membri’. “Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della

L’europarlamentare Martin Schirdewan (La sinistra) ha presentato al Parlamento europeo una interrogazione per chiedere ‘Esenzioni per i servizi di gioco d’azzardo negli Stati membri’.

“Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, dodici Stati membri hanno esentato in tutto o in parte i fornitori di determinati servizi di gioco d’azzardo – in particolare le lotterie, ma anche gli operatori di giochi arcade – dagli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio”.

Schirdewan chede di sapere quale delle lotterie esentate offre anche servizi di gioco d’azzardo online, e se, in questi casi, anche i servizi di gioco online sono esentati dagli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio. “Nei paesi che hanno concesso esenzioni ai proprietari o agli operatori di giochi arcade, vengono effettuati controlli adeguati (ad es. sui sistemi delle macchine durante l’uso) per garantire che questi proprietari o operatori di giochi arcade non stiano riciclando denaro? ” chiede l’europarlamentare.

PressGiochi