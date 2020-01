Pdl Meloni: aumento del preu delle slot del 30% per finanziare famiglie e natalità

Aumentare il prelievo delle Awp del 30% per finanziare interventi a sostegno della famiglia e della natalità.

A chiederlo è Giorgia Meloni ed altri esponenti di Fratelli d’Italia in un progetto di legge presentato alla Camera dei deputati recante “Disposizioni per la promozione della natalità, il sostegno delle famiglie e del lavoro femminile e la sicurezza in ambito scolastico, nonché delega al Governo per la revisione del trattamento tribu-tario del reddito familiare”.

“Il passivo demografico è uno dei problemi cardine dell’Italia: la crisi demografica è un tema strategico per il futuro ed è necessario, dunque, mettere in campo contromisure imponenti e immediate atte all’adozione di politiche di incentivo alla natalità e di sostegno alla maternità” hanno detto i firmatari presentando la proposta all’interno della quale si propone che: “Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede: a) mediante utilizzo di tutte le risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2. 2. Il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementato del 30 per cento”.

