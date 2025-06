Pawatech rafforza il suo impegno di integrità nelle scommesse con l’adesione ad IBIA

Pawatech, uno dei principali fornitori di sportsbook in Africa che licenzia il marchio Betpawa, disponibile in 17 paesi africani, è entrato a far parte della International Betting Integrity Association (IBIA). La partnership peretterà che i dati di integrità delle scommesse delle operazioni di trading di SportsBook di Pawatech contribuiscana alla rete di monitoraggio e avviso globale di IBIA, che tiene traccia di oltre 300 miliardi di dollari di fatturato annuale di scommesse su oltre 140 marchi. L’iniziativa rafforza l’impegno di Pawatech nei confronti delle scommesse responsabili, della prevenzione delle frodi e della salvaguardia dell’integrità delle scommesse sportive in Africa.

Juri Sidorenko, CEO di Pawatech, ha dichiarato: “L’adesione ad Ibia riflette il nostro impegno per il fair play, l’integrità e le scommesse più sicure. Siamo orgogliosi di supportare un ecosistema affidabile che rende le scommesse più sicure, trasparenti per i giocatori in tutta l’Africa”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a pawaTech in IBIA. L’impronta operativa unica dell’azienda in Africa e l’infrastruttura tecnologica portano una preziosa conoscenza del mercato regionale e la copertura di monitoraggio alla nostra associazione. Questa partnership rafforza ulteriormente la nostra rete globale e sostiene il nostro obiettivo comune di proteggere l’integrità dello sport e dei mercati regolamentati delle scommesse.”

IBIA è un organismo senza scopo di lucro che non ha conflitti con la fornitura di servizi commerciali ad altri settori ed è stato istituito da operatori, per gli operatori, per proteggere i mercati regolamentati delle scommesse sportive dal match-fixing. La rete di monitoraggio globale dell’IBIA è uno strumento anticorruzione altamente efficace, che rileva e segnala attività sospette nei mercati regolamentati delle scommesse. Attraverso la rete di monitoraggio globale dell’IBIA è possibile monitorare le attività transazionali collegate ai singoli account dei clienti; questi dati sono disponibili solo per l’IBIA e i suoi membri.

Il rapporto Q1 di Ibia ha dettagliato 63 avvisi di scommesse sospetti segnalati durante il trimestre alle autorità competenti. Gli avvisi Ibia hanno contribuito alle indagini e al successivo sanzioni di successo di 17 club, giocatori e funzionari nel 2024.

PressGiochi