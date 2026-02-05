Newsletter

05 Febbraio 2026 - 14:25

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Pavia, controlli nelle sale gioco: 3 locali chiusi e 150 mila euro di multe

I carabinieri del Comando provinciale di Pavia hanno intensificato i controlli nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali della provincia, accertando solo nel mese di gennaio venti violazioni di

05 Febbraio 2026

Share the post "Pavia, controlli nelle sale gioco: 3 locali chiusi e 150 mila euro di multe"

Stampa pagina

I carabinieri del Comando provinciale di Pavia hanno intensificato i controlli nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali della provincia, accertando solo nel mese di gennaio venti violazioni di natura penale legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durante l’operazione, disposta dal comando generale dell’Arma, sono stati denunciati i titolari di sei attività commerciali, mentre un locale a Pavia e due a Vigevano sono stati chiusi temporaneamente. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a circa 150 mila euro.

I controlli, che hanno coinvolto le Compagnie di Pavia, Stradella, Vigevano e Voghera, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro, mirano a prevenire situazioni di illegalità e garantire la sicurezza dei lavoratori, anche alla luce del rischio sociale legato al gioco, che può colpire in particolare giovani e anziani.

Secondo l’Arma, l’attività rientra in un più ampio piano finalizzato alla tutela della legalità e al rispetto delle normative negli esercizi pubblici del territorio.

PressGiochi

Leggi anche

Pavia, controlli nelle sale gioco: 3 locali chiusi e 150 mila euro di multe

Betsson chiude il 2025 con ricavi in crescita a €1,197 mld, +8%, con l’Italia ai massimi storici nei depositi e turnover

A Bruxelles si pensa ad una tassa sul gioco online, Malta pronta al veto

As.tro sottoscrive il protocollo della prefettura di Ancona per la prevenzione degli atti illegali negli esercizi pubblici

Il catalogo di Octavian Gaming ora disponibile su DAZNBet

Euro Games Technology nomina Fabio Molinari direttore per EGT Italy

Sanremo 2026 – Su Sisal.it i testa a testa più attesi. Tommaso Paradiso, a 1.72 avanti su Ermal Meta, a 2,00

Brightstar rafforza la strategia ESG. Stefania Colombo a PressGiochi: “La sostenibilità è il linguaggio del futuro per raccontare chi siamo e dove vogliamo andare”

Regno Unito. Nel Q3 2025-2026, il GGY si è attestato a £1,5 miliardi

Olanda, KSA: stop alla funzione “Condividi la tua scommessa” sui siti di gioco online

Gioco pubblico: il 5 febbraio le scadenze sui saldi mensili di scommesse ippiche e concorsi pronostici

Verbania: slot accese fuori orario consentito in 11 locali, erogate sanzioni per 26mila euro complessivi

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy