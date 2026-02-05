Pavia, controlli nelle sale gioco: 3 locali chiusi e 150 mila euro di multe

I carabinieri del Comando provinciale di Pavia hanno intensificato i controlli nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali della provincia, accertando solo nel mese di gennaio venti violazioni di

I carabinieri del Comando provinciale di Pavia hanno intensificato i controlli nelle sale da gioco e negli esercizi commerciali della provincia, accertando solo nel mese di gennaio venti violazioni di natura penale legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durante l’operazione, disposta dal comando generale dell’Arma, sono stati denunciati i titolari di sei attività commerciali, mentre un locale a Pavia e due a Vigevano sono stati chiusi temporaneamente. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a circa 150 mila euro.

I controlli, che hanno coinvolto le Compagnie di Pavia, Stradella, Vigevano e Voghera, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro, mirano a prevenire situazioni di illegalità e garantire la sicurezza dei lavoratori, anche alla luce del rischio sociale legato al gioco, che può colpire in particolare giovani e anziani.

Secondo l’Arma, l’attività rientra in un più ampio piano finalizzato alla tutela della legalità e al rispetto delle normative negli esercizi pubblici del territorio.

PressGiochi