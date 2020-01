Patuanelli: “Intimidazioni al sindaco di Cattolica per il suo impegno contro il gioco d’azzardo”

“Probabilmente si tratta di un messaggio intimidatorio per il nostro sindaco di Cattolica, Mariano Gennari: sabato notte – fa sapere il Ministro Patuanelli – qualcuno ha tagliato le gomme della sua auto. Lui sta lavorando molto sul territorio, anche con scelte difficili e a volte scomode, come la normativa che è appena entrata in vigore e che vieterà il gioco d’azzardo in prossimità dei luoghi sensibili. Sono vicino a lui e a tutti i sindaci d’Italia. Loro vivono i problemi dei territori da vicino e sono il punto di riferimento principale per le istituzioni e per i cittadini”.

