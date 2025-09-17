Newsletter

17 Settembre 2025 - 12:41

Patrizio Perla (Sapar) al Forum ACADI: “Il settore degli apparecchi da gioco necessita di interventi strutturali”

Al Forum ACADI, Patrizio Perla, vicepresidente di Sapar, ha fatto il punto sulla situazione del comparto degli apparecchi da intrattenimento, evidenziando dati preoccupanti. Secondo le rilevazioni ADM, dal 2019 al

17 Settembre 2025

Al Forum ACADI, Patrizio Perla, vicepresidente di Sapar, ha fatto il punto sulla situazione del comparto degli apparecchi da intrattenimento, evidenziando dati preoccupanti. Secondo le rilevazioni ADM, dal 2019 al 2024 la raccolta degli apparecchi da gioco ha registrato un calo del 30%, un trend significativo per un settore che tradizionalmente contribuisce per circa il 50% alle entrate erariali provenienti dal gioco.

Perla ha sottolineato come le difficoltà del comparto non siano imputabili esclusivamente alla pandemia di Covid-19, ma anche a una progressiva riduzione dei margini di gestione. “È necessario intervenire sul payout e sugli apparecchi stessi, rendendoli più orientati all’intrattenimento piuttosto che al puro gioco, e prevedere un abbassamento del PREU affinché il settore possa essere sostenibile per le imprese”, ha dichiarato.

Il vicepresidente di Sapar ha inoltre accennato agli apparecchi “comma”, sottolineando l’urgenza di un adeguamento normativo e tecnico per garantire continuità e competitività al settore. L’obiettivo, ha concluso Perla, è creare un ambiente di gioco legale e responsabile che possa continuare a contribuire alle entrate dello Stato senza comprimere la redditività degli operatori.

