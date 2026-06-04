Patrick Ramsey entra nel Consiglio di Amministrazione di IGT ed Everi

IGT annuncia la nomina del veterano del settore del gaming Patrick Ramsey nel Consiglio di Amministrazione della società madre di IGT ed Everi, Voyager TopCo GP, LLC (subordinata all’ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari). La decisione rafforza la leadership strategica dell’azienda mentre continua a espandersi e innovare nei settori del gaming, del digitale, dei sistemi e della tecnologia finanziaria.

Ramsey porta con sé una vasta esperienza che copre operazioni di gaming, tecnologia, strategia di prodotto e trasformazione aziendale. È ampiamente rispettato nel settore globale del gaming e ha consigliato e guidato organizzazioni durante fasi di crescita, innovazione ed espansione di mercato, inclusa la sua esperienza come ex amministratore delegato di Multimedia Games (MGAM).

“La vasta prospettiva di Pat sul settore e la sua profonda comprensione dell’ecosistema del gaming lo rendono un’aggiunta preziosa al Consiglio Voyager”, ha dichiarato Daniel Cohen, presidente di Voyager TopCo GP, LLC. “La sua esperienza in tecnologia, operazioni e sviluppo di mercato supporterà l’azienda mentre continuiamo a offrire valore ai clienti ed espandere la nostra presenza globale.”

“Il gruppo IGT ed Everi offre un potente portafoglio di soluzioni per gaming, digitale, sistemi e tecnologia finanziaria con una forte cultura dell’innovazione e dell’attenzione al cliente”, ha affermato Ramsey. “Non vedo l’ora di collaborare con il Consiglio e il team dirigenziale per accelerare le opportunità di crescita e rafforzare ulteriormente la posizione globale dell’azienda.”

Oltre a entrare nel Consiglio Voyager, Ramsey fa attualmente parte del consiglio di Grupo Codere e dell’Operating Council di Arrow International. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli dirigenziali e di consulenza nel settore del gaming e della tecnologia, ed è riconosciuto per la sua competenza nella crescita strategica, nell’eccellenza operativa e nella trasformazione aziendale.

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