Pastorino (FIT-STS): “Trovato giusto equilibrio, cittadini tutelati e gioco legale salvo”

Stop al distanziometro nella regione Lazio. Le imprese del gioco legale possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Grazie ad un emendamento presentato dal Vice Presidente della Regione, Daniele Leodori, in occasione dell’esame sull’assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024, sono state apportate importanti modifiche alla legge che prevedeva la chiusura della quasi totalità delle AWP e VLT presenti sul territorio.

“Si tratta – ha detto Giorgio Pastorino, Presidente Nazione del Sindacato Totoricevitori Sportivi – di una soluzione soddisfacente ed equilibrata in grado di tutelare gli interessi tanto dei cittadini che delle imprese”.

“Il Sindacato Totoricevitori Sportivi – ha spiegato Pastorino – ha partecipato a tutti i tavoli di confronto organizzati dalla Regione, sottoponendo, in accordo con i principali concessionari e con altri soggetti della filiera, alcuni progetti finalizzati a tutelare la salute dei consumatori pur assicurando la sopravvivenza del gioco legale nel Lazio”.

“L’eliminazione del distanziometro nella Regione è un segnale decisamente positivo sia per il numero di aziende e lavoratori coinvolti che per il peso politico che le scelte fatte possono rappresentare a livello nazionale, in attesa che lo Stato centrale proceda ad un riordino generale del settore”.

“Ringraziamo il Vice Presidente Leodori e l’intero Consiglio della Regione Lazio per la disponibilità al confronto. Come sempre – ha concluso il Presidente Nazionale di STS – un dialogo costruttivo e senza pregiudizi verso il gioco ha consentito di trovare una soluzione equilibrata e soddisfacente per tutti”.

PressGiochi