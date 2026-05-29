Partinico(PA), controlli in quattro sale scommesse: elevate sanzioni per un totale di 2.600 euro
I Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno effettuato un’ampia operazione di controlli sul territorio, nel mirino anche attività di giochi e scommesse con verifiche effettuate dai militari della Stazione di
29 Maggio 2026
Share the post "Partinico(PA), controlli in quattro sale scommesse: elevate sanzioni per un totale di 2.600 euro"
I Carabinieri della Compagnia di Partinico hanno effettuato un’ampia operazione di controlli sul territorio, nel mirino anche attività di giochi e scommesse con verifiche effettuate dai militari della Stazione di Grisì in collaborazione con gli ispettori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Palermo.
Nel corso delle operazioni sono state controllate quattro sale scommesse. A seguito delle verifiche, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.600 euro.