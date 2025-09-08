Newsletter

08 Settembre 2025

Parte la IAG Expo di Manila

Pronti e via! L’IAG EXPO 2025 inaugura la nuova stagione delle fiere internazionali, per una tre giorni ricca di attività presso il Newport World Resorts di Manila. Stasera ci sarà

08 Settembre 2025

Pronti e via! L’IAG EXPO 2025 inaugura la nuova stagione delle fiere internazionali, per una tre giorni ricca di attività presso il Newport World Resorts di Manila.

Stasera ci sarà il gran galà di benvenuto e da domani, dopo il taglio del nastro alle ore 10.00, partiranno le danze degli affari e dei convegni. Martedì avrà inizio anche l’IAG Academy Summit, della durata di due giorni, che prevede i discorsi del Presidente e CEO di PAGCOR, Alejandro H. Tengco e del CEO di Newport World Resorts, Nilo Thaddeus Rodriguez, oltre a un intenso programma di summit, che affronterà tutti i temi più “caldi”.

E cosa sarebbe IAG EXPO senza gli IAG Academy IR Awards? A partire dal cocktail di benvenuto, prima della cena di gala, IAG annuncerà i vincitori di 23 categorie “Best of”, oltre alle attesissime nomine nella Hall of Fame, che comprende tre Rising Stars, tre Industry Icons e la Industry Legend di quest’anno, tutti votati da una giuria di 100 stimati giudici.

E questo è solo l’inizio! L’IAG EXPO si terrà al Newport World Resorts per almeno i prossimi quattro anni.

Non una fiera grande, ma un vero e proprio festival B2B di grandi contenuti, visto che vi partecipano tutte le grandi firme interessate all’area Asia-Pacifico.

 

