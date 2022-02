Parte il Festival di Sanremo: Massimo Ranieri e La Rappresentante di Lista favoriti per la prima serata secondo gli esperti Sisal

È tutto pronto per la 72° edizione del Festival di Sanremo: non sono ancora scesi in gara i primi cantanti che già tutti, appassionati e addetti ai lavori, si domandano

È tutto pronto per la 72° edizione del Festival di Sanremo: non sono ancora scesi in gara i primi cantanti che già tutti, appassionati e addetti ai lavori, si domandano come sarà la classifica dei primi dodici cantanti che si esibiranno stasera sul palco del Teatro Ariston.

Secondo gli esperti Sisal a guardare tutti dall’alto, dopo la votazione della Giuria della Stampa, Tv, Radio e web, ci saranno a pari merito Massimo Ranieri, con la sua ‘’Lettera al di là del mare’’, canzone teatrale e superlativa, nata dalla penna del poeta Fabio Ilacqua, e La Rappresentante di Lista in gara con l’inedito “Ciao ciao”, un brano dance che parla di fine del mondo, ecologia e crisi dell’umanità. Il gruppo siciliano e l’icona della musica italiana sono offerti a 2,75.

Un po’ a sorpresa alle loro spalle si piazza la coppia formata da Mahmood e Blanco, duo favorito per la vittoria finale, dati a 4,00 per essere in testa dopo la prima serata.

Nella parte alta della classifica c’è poi un folto gruppo composto dal rapper Dargen D’amico; Achille Lauro, per la terza volta in quattro anni al Festival di Sanremo; Gianni Morandi, in gara con il brano “Apri tutte le porte” scritto da Jovanotti; Noemi e Rkomi: uno di loro, primo al termine di questa tornata, pagherebbe 12 volte la posta.

Chiudono la classifica provvisoria Michele Bravi e Yuman, dati a 16, mentre la cantante spagnola Ana Mena e Giusy Ferreri sono offerte a 50.

