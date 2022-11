Parma. Tar ER: “Stop a chiusura sala giochi, emerge situazione di gravità ed urgenza”

La situazione di estrema gravità ed urgenza è tale da richiedere la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza comunale del Comune di Parma in materia di Prevenzione e contrasto alle ludopatie. Così ha

Così ha deciso il Tar per l’Emilia Romagna accogliendo l’istanza di misure cautelari avanzata da una sala giochi contro l’ordinanza comunale di cessazione dell’attività di sala gioco/sala scommesse del 25 ottobre 2022 del comune di Parma.

Il ricorrente aveva richiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Parma n. 181 del 24 maggio 2018, avente ad oggetto “Prevenzione e contrasto alle ludopatie – Approvazione elenchi e mappatura delle sale gioco, sale scommesse, esercizi commerciali, pubblici esercizi, aree aperte al pubblico, circoli privati e associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 del TULPS. I.E.”, e della deliberazione del Consiglio comunale di Parma n. 37 del 28 maggio 2018, avente ad oggetto “Variante normativa al POC ed al RUE per l’attuazione di misure per il contrasto alle ludopatie (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33 e Legge Regionale 04 luglio 2013, n. 5 e ss.mm.ii.).

“Ritenuto che, naturalmente, resta impregiudicata ogni statuizione sui profili di rito e di merito del ricorso, da rinviare alla trattazione collegiale, il Tar accoglie l’istanza di misure cautelari provvisorie relativamente all’ordinanza comunale del 25 ottobre 2022, con effetto fino alla pubblicazione della decisione da assumere all’esito della trattazione collegiale del ricorso fissata per la camera di consiglio del 7 dicembre 2022”.

PressGiochi