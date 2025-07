Parlati (ACMI):“Le slot sono il prodotto di gioco più sicuro e sottoposto al maggior numero di controlli”

“Noi – come comparto – parliamo del rinnovamento degli apparecchi da gioco ormai da anni. Ogni volta che ne parliamo realizziamo che dovremmo immaginare l’apparecchio del 2035 ma è difficilissimo perché nel frattempo le cose cambiano, il settore cambia, il compattamento dell’utente cambia. Sfido qualunque industriale a lavorare come abbiamo lavorato noi in questi anni: sono anni che ci svegliamo la mattina con mille dubbi su come svolgere il nostro lavoro, anni che ci confrontiamo con le regioni.

È chiaro che l’utente è cambiato, soprattutto lo vediamo con le nuove generazioni, ma il giocatore da bar esiste ancora e lo dimostrano i dati presentati questa mattina.

Nonostante gli ostacoli affrontati in questi anni, noi siamo ancora qui. Il nostro compito è tutelare il giocatore che vuole giocare consapevolmente. I giocatori da apparecchi giocano ancora, probabilmente non tutti con noi, infatti si sono spostati: alcuni verso l’online, altri verso i gratta e vinci ma molti verso l’offerta illegale.

Gli apparecchi sono il prodotto di gioco più sicuro in questo momento, sottoposti a numerosi controlli e che garantiscono una maggiore tutela del giocatore. L’Italia è stata la prima in Europa a creare un sistema di controllo così potenziato ed efficiente sul territorio per contrastare l’offerta di gioco illegale”.

Lo ha dichiarato il dott. Gennaro Parlato, il Presidente ACMI Confindustria SIT, in occasione del convegno organizzato dall’associazione Astro dal titolo “Il futuro dell’Intrattenimento: Mercato, Regole e Innovazione”.

PressGiochi