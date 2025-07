Parlamento europeo: nuova interrogazione su concentrazione società di gioco europee a Malta

L’eurodeputato tedesco Daniel Freund (Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea) ha presentato un’interrogazione a risposta scritta rivolta alla Commissione Europea (Ce) in merito al settore del gioco. Freund mostra particolare preoccupazione per due aspetti: in primo luogo, l’alta concentrazione di società di gioco d’azzardo europee a Malta e, in secondo luogo, le disposizioni del Gambling act maltese che violano il diritto UE.

“Le società di gioco d’azzardo in Europa sono fortemente concentrate a Malta. Attualmente, ci sono 321 aziende con una licenza maltese. Le principali società sono: Flutter (TSG Interactive, PokerStars), Hillside (bet365), 888 (Mr. Green), Betsson, Super Group (Betway) e Tipico.

Un altro aspetto profondamente preoccupante è la Legge sul Gioco d’Azzardo di Malta (Capitolo 583 delle Leggi di Malta), che ostacola l’applicazione delle sentenze emesse dai tribunali di altri Stati membri contro le società di gioco d’azzardo con licenza maltese. Dopo quasi due anni di revisione della compatibilità della legge maltese con il diritto dell’UE, la Commissione ha recentemente deciso di avviare una procedura d’infrazione contro Malta”, si legge nel testo dell’interrogazione.

L’eurodeputato chiede dunque di sapere se:

La Commissione può indicare se qualche società di gioco con sede a Malta beneficia di finanziamenti dell’UE, sia attraverso gestione diretta che indiretta? La Commissione può fornire una spiegazione dettagliata del motivo per cui ha impiegato quasi due anni per esaminare il Gambling Act e prendere questa decisione? Inoltre, può rendere accessibili gli scambi scritti tra Malta e la Commissione relativi a questo caso, al fine di rendere più comprensibile questo lungo processo?

PressGiochi