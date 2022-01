Parlamento europeo: archiviazione per la petizione sul pericolo gioco d’azzardo in Spagna

La Commissione per le petizioni del Parlamento europeo nella riunione di ieri ha proposto l’archiviazione della petizione presentata da un cittadino spagnolo che denunciava i problemi relativi ai servizi di gioco d’azzardo in Spagna, in particolare tra i giovani.

Sulla questione la Commissione europea era intervenuta affermando di riconoscere “i problemi associati alla dipendenza dal gioco tra i giovani in Spagna tuttavia, attualmente gli Stati membri sono gli unici responsabili della regolamentazione dei servizi di gioco d’azzardo. Pertanto, in considerazione dell’ampio grado di autonomia degli Stati membri nella regolamentazione dei servizi di gioco d’azzardo, i cittadini possono rivolgere le loro preoccupazioni all’autorità spagnola per il gioco d’azzardo che potrà valutare la situazione descritta e intraprendere ulteriori azioni per migliorare i diritti dei cittadini a livello nazionale, anche regolamentando la fornitura di servizi di gioco d’azzardo per motivi di ordine pubblico o per altri obiettivi legittimi legati all’interesse pubblico, in un modo giustificato, proporzionato e non discriminatorio”.

