Parimatch sta con l’Ucraina

La società di scommesse internazionale sostiene l’Ucraina durante l’invasione russa. Parimatch utilizzerà tutto lo spazio pubblicitario dei club partner della Premier League per chiedere aiuto all’Ucraina e per delineare il proprio sostegno per fermare la guerra. Aiuterà a diffondere il messaggio in tutto il mondo come parte della trasmissione globale delle partite di calcio della Premier League. Inoltre, la società ha revocato l’uso del suo franchising per il marchio Parimatch in Russia a causa dell’aggressione militare del governo in Ucraina. Molti club della Premier League e organizzazioni calcistiche hanno sostenuto l’Ucraina e abbandonato le partnership con società russe. Unisciti al mondo per aiutare l’Ucraina.

Qualsiasi sforzo è importante.

#STANDFORUCRAINA

PressGiochi