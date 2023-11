Parental control, al via le nuove norme che vietano anche i siti di gioco sulle sim intestate ai minori

Da oggi 21 novembre 2023 parte il blocco delle sim intestate a ragazzi e ragazze che hanno meno di 18 anni.

Nel gennaio 2022 l’AGCOM ha avviato una consultazione pubblica, dove l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e il Consiglio nazionale degli utenti hanno contribuito alla redazione delle Linee Guide, approvate, poi, con Delibera 9/23/CIR esattamente un anno dopo, il 23 gennaio 2023.

Nella prima fase sono stati coinvolti anche gli Internet Service Provider per acquisire dettagli su costi e tecniche da utilizzare per implementare i sistemi di parental control da parte degli operatori del web. Il risultato è la messa in campo di strumenti per filtrare i contenuti inappropriati by default e bloccare quelli riservati ad un pubblico adulto.

In realtà non opera a livello di sim, ma di internet service provider che saranno tenuti a limitare l’accesso ai siti che rientrano nelle otto categorie previste dalla delibera dell’Agcom chiamata “Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio.

La delibera, che definito proprio “Adozione delle linee guida finalizzate all’attuazione dell’articolo 7-bis del decreto legge 30 aprile 2020”, interviene proprio per aiutare le famiglie ad adottare questi sistemi, in maniera gratuita e semplice.

Il funzionamento è semplicissimo: al momento dell’acquisto di una SIM per minori, dovranno essere già attivati i blocchi, e anche per le SIM già attive verranno attivati in automatico.

Ma quali siti verranno bloccati? L’Agcom ha individuato otto categorie di siti, definiti inappropriati:

Armi: siti che forniscono informazioni, promuovono o supportano la vendita di armi e articoli correlati

Gioco d’azzardo: siti che forniscono informazioni, promuovono o supportano il gioco d’azzardo e le scommesse

Violenza: siti che presentano o promuovono violenza o lesioni personali, comprese le lesioni autoinflitte, il suicidio, o che mostrano scene di violenza gratuita, insistita o efferata

Odio: siti che promuovono o supportano odio e intolleranza verso qualsiasi individuo o gruppo

Salute: siti che promuovono pratiche che possono danneggiare la salute come l’anoressia, la bulimia o l’uso di droghe

Anonimato: siti che forniscono strumenti per rendere irrintracciabile l’attività online

Sette: siti legati a sette religiose

Pornografia: siti per adulti dove vengono diffusi contenuti pornografici e dove possono essere acquistati beni e servizi di natura simile

L’Agcom non è potuta intervenire sulla pubblicità che queste categorie di siti utilizzano per promuoversi al di fuori dei loro canali.

PressGiochi