Newsletter

16 Gennaio 2026 - 11:31

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Paraguay, nel 2025 dai giochi entrate per $32,6 milioni

Il mercato del gioco d’azzardo del Paraguay ha generato 215,9 miliardi di PYG (32,6 milioni di dollari) nel 2025, secondo quanto riportato questa settimana dal regolatore nazionale Conajzar. Si tratta

16 Gennaio 2026

Share the post "Paraguay, nel 2025 dai giochi entrate per $32,6 milioni"

Stampa pagina

Il mercato del gioco d’azzardo del Paraguay ha generato 215,9 miliardi di PYG (32,6 milioni di dollari) nel 2025, secondo quanto riportato questa settimana dal regolatore nazionale Conajzar.

Si tratta della cifra più alta mai registrata, con entrate mensili che sono scese sotto i 16 milioni di PYG solo a gennaio 2025. Il picco è stato raggiunto a settembre, quando le entrate hanno sfiorato i 20 miliardi di PYG. Il totale annuale è superiore del 22,9% rispetto al 2024, quando il settore del gioco in Paraguay aveva generato 175,8 miliardi di PYG.

Il 2025 è stato un anno fondamentale per il settore del gambling in Paraguay, grazie alla modifica e all’ampliamento della normativa vigente attraverso la Legge n. 7348/2025. Firmata il 7 maggio, la legge stabilisce un quadro regolatorio per gli operatori privati, eliminando il monopolio statale sul gioco.

È stato inoltre riportato che il bando per le due licenze rimanenti di scommesse sportive potrebbe essere pubblicato quest’anno. Attualmente, Aposta.la è l’unico operatore autorizzato a offrire scommesse sportive, con una licenza in scadenza nel 2028.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com/

Leggi anche

Serie A, 21ª giornata: L’Inter sarà di scena ad Udine, il Napoli ospiterà il Sassuolo e il Milan il Lecce: entra nel vivo la lotta scudetto

Antitrust. Faro sui videogiochi, Codacons: “Bene indagine, se accertati illeciti avvieremo azioni risarcitorie”

Paraguay, nel 2025 dai giochi entrate per $32,6 milioni

Tennis – Sinner a caccia del tris, Alcaraz per il Career Grande Slam. Gli Australian Open, su Sisal.it, sono ancora una lotta a due

Gratta e Vinci, ADM definisce importi per la riscossione e la composizione della Commissione di vigilanza

Udinese-Inter, Chivu per continuare a restare in vetta. I pronostici di Netwin

Bilancio dello Stato: tra gennaio e novembre dai giochi entrate per 5,7 mld

GoodStar rafforza la presenza nel mercato italiano grazie alla partnership con Microgame

ICE Barcelona 2026 Ewa Bakun a PressGiochi: “Innovazione, intelligenza artificiale e gioco responsabile al centro della fiera globale del gaming”

Scommesse virtuali: nel 2025 vincite per 2,95 mld euro

Scommesse ippiche in agenzia: nel 2025 raccolta in linea col 2024, poche città dominano il mercato

Scommesse sportive in agenzia: nel 2025 la spesa supera il miliardo di euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    ×