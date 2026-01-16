Paraguay, nel 2025 dai giochi entrate per $32,6 milioni

Il mercato del gioco d’azzardo del Paraguay ha generato 215,9 miliardi di PYG (32,6 milioni di dollari) nel 2025, secondo quanto riportato questa settimana dal regolatore nazionale Conajzar.

Si tratta della cifra più alta mai registrata, con entrate mensili che sono scese sotto i 16 milioni di PYG solo a gennaio 2025. Il picco è stato raggiunto a settembre, quando le entrate hanno sfiorato i 20 miliardi di PYG. Il totale annuale è superiore del 22,9% rispetto al 2024, quando il settore del gioco in Paraguay aveva generato 175,8 miliardi di PYG.

Il 2025 è stato un anno fondamentale per il settore del gambling in Paraguay, grazie alla modifica e all’ampliamento della normativa vigente attraverso la Legge n. 7348/2025. Firmata il 7 maggio, la legge stabilisce un quadro regolatorio per gli operatori privati, eliminando il monopolio statale sul gioco.

È stato inoltre riportato che il bando per le due licenze rimanenti di scommesse sportive potrebbe essere pubblicato quest’anno. Attualmente, Aposta.la è l’unico operatore autorizzato a offrire scommesse sportive, con una licenza in scadenza nel 2028.

PressGiochi