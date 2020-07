Paolo Carito nominato delegato Innovazione dell’Osservatorio Italiano Esports

Paolo Carito viene nominato delegato Innovazione dell’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore. Il Direttore Sviluppo Strategico, Commerciale e Marketing della Lega Pro, realtà associata all’OIES, supporterà lo sviluppo di progetti dell’Osservatorio nei campi dell’Innovazione Esports, in logica propositiva nella creazione di iniziative ad hoc e nel coinvolgimento di enti esterni. In più Carito si occuperà, in accordo con l’OIES, anche dell’organizzazione di eventi e convegni sui temi Esports, coinvolgendo stakeholder esterni al network dell’Osservatorio.

Da Marzo 2020 è anche Health City Advisor del Comune di Chianciano Terme. E attualmente Docente in Economia dello Sport presso la Luiss Business School, l’Università Luiss Guido Carli e la 24 Ore Business School. “Sono contento di questo incarico, che mi stimola particolarmente, in quanto mi immerge in un mondo, gli eSports, in continua espansione ed innovativo per definizione. Cercherò di mettere a disposizione di OIES e del settore la mia esperienza, i miei contatti e soprattutto l’entusiasmo indispensabile quando si intraprendono sfide avvincenti”.

“Paolo Carito è uno dei professionisti più innovativi nel mondo sportivo italiano – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’Osservatorio – Il suo ruolo attivo nell’OIES sarà un motore importante di sviluppo per tutto il network, e ci aiuterà a sviluppare ancora di più il valore che portiamo nell’ecosistema Esports italiano. Questo coinvolgimento mostra come l’OIES sia un soggetto propositivo, che coinvolge i suoi membri per portare innovazione e nuovi punti di vista in questo mercato”. L’Osservatorio Italiano Esports è un progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di atleti e team Esports.

PressGiochi