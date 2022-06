Panzacchi (Sindaco Monghidoro): “Al via incontri per informare e sensibilizzare sul tema del gioco d’azzardo”

Parte il 1° luglio da Monghidoro una serie di incontri sul tema del gioco d’azzardo. Aperitivi e colazioni nei pubblici esercizi del territorio distrettuale. A settembre e ottobre la rassegna proseguirà anche a San Lazzaro.

Per discutere insieme su queste tematiche e presentare i servizi del territorio del Distretto Savena-Idice, sono in programma alcuni incontri di informazione in alcuni pubblici esercizi dei Comuni del Distretto Savena Idice. Primo incontro venerdì a Monghidoro, al Bar Tabaccheria Touring, via Vittorio Emanuele II 10, dalle 16 alle 19. Tappa poi al Circolo Arci Rastignano, via Valle Verde 12 (Pianoro), venerdì 8 luglio dalle 18 alle 22. Si prosegue martedì 12 luglio con una colazione al Bar Tacco 12 di Loiano, in via Roma 56, dalle 10 alle 13.

A settembre e ottobre la rassegna proseguirà anche nei Comuni di San Lazzaro, Ozzano e Monterenzio. Verrà offerto un piccolo buffet ai partecipanti e la partecipazione è libera.

Ne parla il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi, con entusiasmo, in vista del primo appuntamento della ‘rassegna’: “Si tratta di un ciclo di incontri di informazione e sensibilizzazione sul tema, programmati attraverso il progetto distrettuale Gap sui territori di tutto il nostro Distretto. E’ davvero importante sensibilizzare la popolazione sui rischi inerenti le nuove dipendenze con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza attraverso un’azione messa in campo da una rete di professionisti con il supporto delle istituzioni e dei gestori locali”.

In prima linea anche Luca Lelli, a capo dell’Unione Savena Idice: “Abbiamo dato, negli ultimi anni, sempre più rilievo a questa tematica perché i dati di quello che i nostri concittadini spendono ‘al gioco’ sono preoccupanti e in costante aumento. Gli effetti della crisi potrebbero portare a un ulteriore incremento. Bisogna prevenire”.

