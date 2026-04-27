Panda’s Gold debutta in esclusiva su Netwin

Dal 27 aprile al 27 maggio 2026, Netwin offrirà in esclusiva Panda’s Gold, il nuovo titolo firmato dal provider Amusnet.

Ambientata in un affascinante scenario orientale, tra simboli portafortuna, fantasie dorate e la celebre figura del panda, Panda’s Gold offre un’esperienza di gioco coinvolgente e dinamica. Il titolo si distingue per una grafica curata, animazioni fluide e meccaniche evolute, pensate per garantire un intrattenimento di qualità in linea con gli standard del provider.

Per il periodo di lancio, gli utenti potranno inoltre beneficiare di una promozione dedicata: Cashback del 100% sul gioco, valido per tutta la durata dell’iniziativa e riservato esclusivamente a chi proverà il titolo in anteprima su Netwin.

Un’opportunità esclusiva per scoprire un nuovo gioco firmato Amusnet e vivere un’esperienza di intrattenimento ancora più vantaggiosa, solo su Netwin.

PressGiochi