Panama, approvata nuova legge su gioco responsabile e contrasto agli operatori illegali

Panama compie un importante passo avanti nella regolamentazione del gioco d’azzardo online. Il governo ha infatti promulgato la Legge n. 527, una nuova normativa che punta a rafforzare la prevenzione, il trattamento e il controllo del gioco problematico, introducendo obblighi più stringenti per gli operatori e nuovi poteri di intervento per la Junta de Control de Juegos, l’autorità di regolamentazione del settore.

La legge, pubblicata il 28 maggio e la cui attuazione dovrà essere completata entro sei mesi, riconosce il gioco problematico come una questione di salute pubblica e mira a contrastare i rischi sociali legati alla rapida crescita delle scommesse digitali, in particolare tra giovani e minori.

Tra le principali novità figura il rafforzamento degli strumenti contro il gioco illegale. La Junta de Control de Juegos potrà infatti ordinare il blocco o la restrizione di siti web, applicazioni mobili, domini e indirizzi IP che offrano servizi di gioco senza una licenza panamense, anche se gestiti da operatori esteri. I provider internet e le società di telecomunicazioni saranno obbligati a eseguire tali ordini entro cinque giorni, pena sanzioni che possono arrivare fino a un milione di dollari.

La normativa introduce inoltre nuovi requisiti per gli operatori autorizzati. Le piattaforme di gioco online dovranno mettere a disposizione strumenti che consentano agli utenti di impostare limiti di spesa e di tempo, oltre a sistemi di allerta automatica in grado di individuare comportamenti di gioco potenzialmente problematici.

Particolare attenzione è dedicata alla tutela dei minori. Gli operatori saranno tenuti a implementare sistemi di identificazione biometrica per verificare età e identità dei giocatori, impedendo l’accesso ai servizi di gioco online ai minori di 18 anni. Anche i casinò terrestri e le sale da gioco dovranno adottare tecnologie di riconoscimento facciale per individuare soggetti esclusi dalle attività di gioco su disposizione dell’autorità di controllo.

La Legge 527 prevede inoltre la creazione di un fondo destinato a finanziare programmi di prevenzione e cura della dipendenza da gioco. Le risorse saranno gestite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a beneficio dell’Istituto di Salute Mentale e proverranno dai contributi versati dagli operatori regolamentati.

Sul fronte dei controlli, la Junta de Control de Juegos dovrà effettuare audit annuali su casinò, piattaforme digitali e altri operatori autorizzati per verificare il rispetto delle nuove disposizioni. Parallelamente, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione saranno incaricati di sviluppare programmi educativi dedicati ai rischi del gioco d’azzardo e alla prevenzione del gioco problematico nelle scuole pubbliche e private.

Le sanzioni per gli operatori che non rispetteranno la normativa variano da 25.000 a 100.000 dollari. In caso di recidiva, le multe potranno essere raddoppiate e potranno essere applicate misure più severe, tra cui la sospensione temporanea o la revoca delle licenze.

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