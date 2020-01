Palmanova: ciclo di cineforum sul tema del gioco d’azzardo patologico

Si è concluso giovedì, in municipio a Palmanova, il ciclo di cineforum realizzato all’interno di “La forza del gruppo”, progetto regionale con l’intento di combattere la dipendenza dal gioco patologico.

L’iniziativa è stata promossa da Anoa, l’Associazione no azzardo. Si tratta di un gruppo di volontariato, sorto nel 2014 per volontà di alcuni familiari di giocatori d’azzardo patologici in cura presso Dipartimento delle dipendenze di Palmanova.

Esso esplica la sua attività attraverso uno sportello telefonico di aiuto per indirizzare ai competenti organismi di cura le persone con tale patologia, mentre attraverso un gruppo di auto mutuo aiuto mira al mantenimento dell’astinenza dal gioco d’azzardo.

L’Anoa svolge anche attività di prevenzione proponendo varie iniziative come le serate informative, gli interventi nelle scuole, eccetera. Inoltre ha partecipato ia diversi progetti regionali sul tema.

All’interno di “La forza del gruppo”, attività portata avanti negli ultimi due anni, tra le varie iniziative per il contrasto della patologia e per permettere l’interazione tra diversi gruppi terapeutici presenti a Palmanova presso il Servizio dipendenze, è stato organizzato un cineforum, con un ciclo di proiezioni su singole tematiche, a cadenza mensile.

Il ciclo si è concluso con la proiezione del docufilm dal titolo “Assetto di volo”, un progetto pensato da Uponadream e ProspettivaT, in collaborazione con Aas 3, Cooperativa Itaca Anfass Alto Friuli e Volo Libero Friuli.

