Pallavolo. Polonia favorita ma l’Italia vuole l’ottava perla

Il Vecchio Continente è l’ombelico del mondo della pallavolo in questo periodo dell’anno. Infatti gli Europei Femminili sono già alla fase ad eliminazione diretta, con le Azzurre che domani sfidano la Francia, mentre quelli Maschili prendono il via oggi. La manifestazione, organizzata da Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia, andrà avanti fino al 16 settembre, giorno della finale in programma al PalaLottomatica di Roma. La Nazionale di Fefè De Giorgi, campione d’Europa e del Mondo in carica, arriva agli Europei come una delle favorite: secondo gli esperti Sisal, infatti, l’Italia, vincente a 3,00, confermerà il titolo di due anni fa a Katowice. In caso di successo per Giannelli e compagni si tratterebbe dell’ottavo titolo continentale: meglio degli Azzurri c’è solo l’ex Unione Sovietica con 12 trionfi.

La grande favorita per la vittoria dell’Europeo è però la Polonia allenata da una leggenda come Nikola Grbic, fenomenale palleggiatore serbo con un passato importante in Italia. I biancorossi, da due edizioni sul terzo gradino del podio continentale, inseguono un titolo che manca dal 2009, unico successo della formazione dell’est Europa. Il successo della Polonia è offerto a 2,25.

Il podio dei favoriti alla vittoria finale è completato dalla Francia guidata da Andrea Giani. Il Giangio vuole riportare i transalpini, campioni olimpici in carica, sul tetto d’Europa, impresa riuscita, alla nazionale bianco, rossa e blu, solo nel 2013. Il trionfo della Francia si gioca a 4,00.

Tutte indietro le altre pretendenti al titolo a cominciare dalla Slovenia, in quota a 9,00, che da due edizioni si mette al collo la medaglia d’argento mentre la Serbia, campione nel 2019, sul primo gradino del podio pagherebbe 16 volte la posta.

PressGiochi