Palermo, TAR boccia ricorso di una sala Bingo che aveva ospitato un concerto neomelodico

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, ha respinto l’istanza cautelare presentata da una sala Bingo contro il decreto del Questore di Palermo che disponeva la sospensione per 30 giorni delle licenze di pubblica sicurezza relative al locale.

Secondo quanto emerso dal decreto del TAR, l’azienda aveva organizzato un concerto dal vivo con cantante neomelodico, con palco, strumenti di amplificazione e numeroso pubblico, trasmettendo l’evento anche sui social. Nonostante la ricorrente sostenesse che si trattasse di un’attività accessoria rispetto al gioco, il Tribunale ha rilevato che la performance aveva le caratteristiche di un vero e proprio spettacolo musicale, autonomo e preventivamente pubblicizzato, configurando un uso improprio del titolo di polizia, riservato esclusivamente alle attività di gioco.

Il TAR ha inoltre escluso che la sospensione di 30 giorni costituisse la causa principale di eventuali difficoltà economiche o della mancata cessione di quote sociali, e ha fissato la camera di consiglio per la fase collegiale al 27 marzo 2026, invitando la Questura di Palermo a depositare filmati e documenti relativi all’evento.

PressGiochi