Palermo: multa salata a internet point per Pc collegati a siti di scommesse

Multe per occupazione abusiva del suolo pubblico, vendita di alcolici a minorenni e lavoratori in nero. Sono alcune delle irregolarità riscontrate dalla polizia nei luoghi della movida palermitana nei giorni di festa, tra cui rientrano anche controlli a sale giochi e internet point.

Importante la sanzione imposta al titolare di un internet point di piazza Cupani, 10 mila euro. Gli è stato contestato di aver messo a disposizione dei clienti alcuni computer per collegarsi ai siti di scommesse in difformità delle normative vigenti.

Una tematica, quella della sanzionabilità, ai sensi del Decreto ‘Balduzzi’, della mera messa a disposizione di pc in rete a navigazione libera agli utenti che autonomamente si connettono a siti di gioco per effettuare scommesse a distanza ancora non risolta dalla giurisprudenza.

E’ plausibile, oltre che giuridicamente legittimo, sanzionare il gestore di un punto di vendita, laddove venga accertato che gli utenti utilizzano i pc regolarmente messi a disposizione della clientela anche per effettuare scommesse sui siti dei concessionari?

Ne parliamo all’interno di un approfondimento a cura degli Avvocati Chiara Sambaldi e Andrea Strata all’interno del numero di gennaio di PressGiochi Magazine.

