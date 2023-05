Palermo. ADM sequestra tre apparecchi da gioco illegali

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente ai militari della Guardia di Finanza del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo, hanno effettuato una serie di controlli finalizzati all’accertamento della conformità degli apparecchi da gioco utilizzati nei pubblici esercizi presenti in città.

All’interno di un locale del quartiere Oreto, esercente l’attività di somministrazione di alimenti e di bevande, risultato totalmente abusivo in quanto sprovvisto di licenza, sono stati rinvenuti due apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro privi di nulla osta all’installazione, scollegati dalla rete telematica di ADM e un distributore di chewing gum che, in realtà, consentiva di effettuare il gioco d’azzardo senza che il giocatore potesse interagire con la propria abilità.

L’esercizio è stato posto sotto sequestro amministrativo, così come le apparecchiature irregolari, mentre al titolare è stata applicata una sanzione per complessivi 151.000 euro. L’ufficio ADM, competente in materia di accertamento dell’imposta evasa, procederà al recupero del mancato versamento del Prelievo Erariale Unico (PReu) da applicare sulle somme giocate, oltre a interessi e sanzioni.

La costante presenza istituzionale sul territorio, assicurata sinergicamente da ADM e Guardia di Finanza, contribuisce in maniera significativa a garantire la tutela degli interessi erariali dello Stato.

