Palazzo Spada congela il distanziometro: impossibile individuare un luogo dove delocalizzare la sala giochi

Non essendo stato possibile individuare un luogo nel quale delocalizzare la sala giochi, il Consiglio di Stato ha deciso di accogliere la domanda di sospensione degli effetti della sentenza del Tar Emilia Romagna sull’applicazione del distanziometro al gioco.

E’ la decisione presa oggi da Palazzo Spada che è intervenuto nell’appello di una sala giochi contro la Regione Emilia Romagna per la revisione della decisione del giudice del Tribunale amministrativo regionale.

Considerato che il luogo in cui si svolge attualmente l’attività (accertata vicinanza a luogo di culto) è precluso all’esercizio di sala giochi e scommesse e che, non risulta ancora definito (alla luce della specifica disciplina comunale di riferimento) il luogo in cui delocalizzare l’attività in questione, il Consiglio di Stato ha ritenuto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di dover assegnare prevalenza all’interesse commerciale sotteso al mantenimento dei livelli occupazionali al solo fine di potere accertare l’effettiva sussistenza di una localizzazione alternativa nel territorio comunale.

La sala giochi situata nel comune di Scandiano, era subentrata alla precedente gestione dopo l’approvazione da parte del Comune della mappatura dei luoghi sensibili e la sala era risultata ubicata a 340 mt. di distanza da un luogo di culto e pertanto a distanza inferiore ai 500 mt. che la norma regionale prevede come distanza minima.

Oggi la notizia della decisione del Consiglio di Stato che rinvia l’udienza di merito al primo trimestre del prossimo anno (2023).

PressGiochi